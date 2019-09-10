Все о "ТЭФИ-Содружество" в Кишиневе: полная программа фестиваля

Молдова впервые принимает международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество": Sputnik собрал самую полезную информацию для тех, кто собирается посетить это мероприятие.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" пройдет в молдавской столице с 16 по 19 сентября. Мероприятие организовано Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

"Основная цель фестиваля - формирование единого информационного пространства на территории стран СНГ, Грузии и стран Балтии; содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями, а также отдельными профессионалами в области телевидения", - отмечено в пресс-релизе оргкомитета.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев прибудут представители 12 стран, а именно - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

В рамках программы фестиваля запланирован просмотр телевизионных сериалов, произведенных в странах СНГ.

Участники фестиваля

Азербайджан – "Увядшие цветы" (Общественное телевидение Азербайджана);

Армения – "Превыше чести" (Армения TV), "Хаос" (Общественного телевидения Армении, "Первый канал"), "Жирайр Гленц" (Общественного телевидения Армении, "Первый канал");

Республика Беларусь – "Автошкола" (РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" и ООО "Синетехно". Телеканал "ОНТ"); "Семейные истории" (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, телеканал "Беларусь 2");

Казахстан – "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар");

Латвия – "Все по-новому" (Компания "Platforma", Телеканал TV3 Latvia);

Российская Федерация – "Скажи правду" (Star Media, Телеканал "Россия 1"); "Обычная женщина" (Телеканал ТВ3); "Министерство" (ГПМ КИТ), "Шторм" (Видеосервис START), "Домашний арест" (Comedy Club Production, Телеканал ТНТ-Premier);

Узбекистан - "МАЧЕХА" (ГУП "O’zbektelefilm" Телерадиоканал "O’zbekiston"); "Саодат" (ГУП "O’zbektelefilm" Телерадиоканал "Yoshlar");

Украина – "Ни шагу назад" (ПрАТ "Телеканал "Интер");

Эстония - "LASNAГОРСК" (Kinokubrik Production, Телеканал ETV+).

Жюри фестиваля

Лауреатов фестиваля определит экспертный совет, в состав которого вошли:

член Академии Российского телевидения, Генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ", журналист Оксана Барковская;

продюсер, киновед, генеральный продюсер кинокомпании "Новые люди" Наталья Мокрицкая; © Sputnik / Евгений Одиноков Молдавские проекты были отмечены на "ТЭФИ - содружество"

член Академии Российского телевидения, теле-кино продюсер Александр Олейников;

член Академии Российского телевидения, продюсер, президент группы компаний "ПРИОР" Родион Павлючик;

продюсер кино и телевидения, основатель дистрибуционной компании Art Pictures Media Дмитрий Рудовский;

член Академии Российского телевидения, генеральный директор ЗАО "Всемирные Русские Студии" Юрий Сапронов;

член Академии Российского телевидения, Основатель и акционер видеосервиса START Алексей Троцюк;

генеральный Директор ООО "Яндекс. Студия" Ольга Филипук;

член Академии Российского телевидения, продюсер специальных проектов Службы генерального продюсера ОАО "Первый канал", ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович.

Программа "ТЭФИ-Содруже­ство-2019"

Первый фестивальный день начнется с просмотра работ (с 16.00 до 19.00 в отеле BRISTOL).

Церемония открытия девятого Международного телевизионного фес­­тиваля "ТЭФИ-Содруже­ство" пройдет в Старом Оргееве. Начало - в 20.00. В рамках открытия состоится специальный показ фильма "Штефан Великий. История Молдовы" (ООО "Exclusive Media", NTV Moldova).

Во второй день фестиваля программа будет еще насыщеннее:

просмотр работ - с 10.00 до 13.00; © Sputnik / Евгений Одиноков Молдавские журналисты получили премию телефестиваля "ТЭФИ - содружество"

встреча экспертного совета со студентами Молдавского государственного университета - в 12.00;

мастер-класс на тему "Чем отличаются сериалы для ТВ и интернет-платформ" от члена Академии Российского телевидения, основателя и акционера видеосервиса START Алексея Троцюка - с 14.00 до 15.00;

мастер-класс на тему "Как экосистемные решения развивают индустрию контента и развлечений" от генерального директора ООО "Яндекс. Студия" Ольги Филипук - с 15.00 до 16.00;

просмотр работ - с 16.00 до 22.00.

(Все мероприятия во второй день фестиваля пройдут в отеле BRISTOL).

День третий:

В библиотеке администрации главы государства (бульвар Штефана чел Маре, 154) в 11.00 состоится встреча с президентом Республики Молдова, а с 11.30 до 12.30 запланирован круглый стол "Будет ли российский Netflix? Сериальный бум: как меняется индустрия сериалов и к чему это приведет?".

В отеле BRISTOL с 14.00 по 15.00 пройдет просмотр работ, после чего - их обсуждение, а затем и заседание экспертного совета. Там же с 15.00 до 16.00 пройдет мастер-класс "Как перестать писать плохие сценарии" от президента Академии Российского телевидения, продюсера, генерального директора продюсерской компании COSMOS studio Александра Акопова.

Церемония закрытия девятого Международного телевизионного фес­­тиваля "ТЭФИ-Содруже­ство" намечена на 19.00 во Дворце республики. По ее завершению состоится прием, данный президентом Молдовы в честь лауреатов фестиваля.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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