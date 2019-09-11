13:48 11 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.81
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
LIVE:
В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей

В одной из больниц Румынии у двух новорожденных выявили неизвестную инфекцию

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0

Представители местных органов здравоохранения предположили, что речь идет о внутрибольничной инфекции.

БУХАРЕСТ, 11 сен – Sputnik, Джорджиана Арсене. В больнице скорой помощи в румынском Васлуе у двоих преждевременно рожденных детей обнаружили неизвестную вирусную инфекцию. Это малыши из двух пар близнецов, сообщает ro.sputnik.md.

Лаборатория
CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Открыта ранее неизвестная опасность ВИЧ-инфекции - что говорят генетики

Представители местных органов здравоохранения предположили, что речь идет о внутрибольничной инфекции. Глава управления общественного здоровья города Васлуй Михаела Влада отметила, что в больнице скорой помощи проходят проверки.

По ее словам, в последний раз подобный контроль проводился в медучреждениях в этом году, а об инфекциях сообщается ежемесячно. Во время таких проверок отбираются образцы для проведения лабораторных анализов.

Вопрос заключается в том, почему не заразились обе пары близнецов, а лишь по одному из них.

"Когда у нас будут результаты собранных образцов, мы сможем поставить точку в плане определения источника инфекции. Важно, что оба новорожденных чувствуют себя хорошо, врачи наблюдают за их состоянием, кормят…", - отметила Влада.

Она пояснила, что до этого случая не было внутрибольничных инфекций в отделении новорожденных. Также глава управления общественного здоровья отметила, что до сих пор не получила объяснений по поводу произошедшего со стороны руководства местной больницы скорой помощи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Опасные инфекции подстерегают граждан Молдовы - есть даже смертельные случаи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Крупнейший круизный лайнер зашел в порт Владивостока
Самый большой круизный лайнер - в акватории Владивостока
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться