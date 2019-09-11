В одной из больниц Румынии у двух новорожденных выявили неизвестную инфекцию

БУХАРЕСТ, 11 сен – Sputnik, Джорджиана Арсене. В больнице скорой помощи в румынском Васлуе у двоих преждевременно рожденных детей обнаружили неизвестную вирусную инфекцию. Это малыши из двух пар близнецов, сообщает ro.sputnik.md.

Представители местных органов здравоохранения предположили, что речь идет о внутрибольничной инфекции. Глава управления общественного здоровья города Васлуй Михаела Влада отметила, что в больнице скорой помощи проходят проверки.

По ее словам, в последний раз подобный контроль проводился в медучреждениях в этом году, а об инфекциях сообщается ежемесячно. Во время таких проверок отбираются образцы для проведения лабораторных анализов.

Вопрос заключается в том, почему не заразились обе пары близнецов, а лишь по одному из них.

"Когда у нас будут результаты собранных образцов, мы сможем поставить точку в плане определения источника инфекции. Важно, что оба новорожденных чувствуют себя хорошо, врачи наблюдают за их состоянием, кормят…", - отметила Влада.

Она пояснила, что до этого случая не было внутрибольничных инфекций в отделении новорожденных. Также глава управления общественного здоровья отметила, что до сих пор не получила объяснений по поводу произошедшего со стороны руководства местной больницы скорой помощи.

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