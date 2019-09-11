Крупнейшие автопроизводители-загрязнители: рейтинг по объему выброса СО2

На долю бренда, который возглавил список, приходится больший объем выделенной за год в атмосферу двуокиси углерода, чем на всю Австралию.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Volkswagen, Renault и Nissan возглавили приведенный в докладе Greenpeace список автопроизводителей по объемам выбросов СО2 в атмосферу.

"Топ-5 загрязнителей атмосферы - VW (ежегодные выбросы в СО2 эквиваленте - 582 мегатонны), Renault Nissan (577 мегатонн), Toyota (562 мегатонны), General Motors (530 мегатонн), Hyundai-Kia (401 мегатонна) - отвечают за 55% выбросов всей автомобильной индустрии", - говорится в докладе.

BREAKING: The new report shows that the car industry’s 2018 carbon footprint exceeded EU greenhouse gas emissions, with Volkswagen being the worst culprit — exceeding Australia’s emission alone.https://t.co/me24JzdWPl — Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress) 10 сентября 2019 г.

​Как уточняют авторы доклада, выбросы VW в год больше, чем выбросы Австралии за аналогичный период. Совокупный выброс автомобильных концернов VW, Daimler и BMW превышает выбросы Германии.

Американские производители автомобилей - Ford, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles - лидируют по удельным показателям выброса на один автомобиль в связи с тем, что подобные мощные машины популярны на рынке США. Совокупный вклад автопрома в эмиссию парниковых газов от человечества составляет 9%.

По мнению "зеленых", выпуск гибридных автомобилей только маскирует проблему, потому что основным остается бензиновый или дизельный двигатель.

Исследователи также отмечают, что производители автомобилей должны сделать информацию о выбросах СО2 открытой, потому что сейчас ее поиск сильно затруднен. Кроме того, автомобильные концерны должны отказаться от производства машин на ископаемом топливе в ближайшее время.

Согласно консенсусу, достигнутому между учеными стран мира, сжигание ископаемого топлива человечеством "разгоняет" глобальное потепление. Человечество на уровне правительств пытается сократить выбросы СО2 и других парниковых газов, чтобы снизить темпы потепления и удержать температуру в пределах 1,5 градусов. Однако крупные промышленные гиганты, по мнению экологов, продолжают негативно влиять на климат, производя "грязные" автомобили на ископаемом топливе.

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