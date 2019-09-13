В ЗАГС - на катафалке: Собчак и Богомолов поженились - фото, видео

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились.
Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
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Собчак также опубликовала фотографии с церемонии в своем Telegram-канале и в Instagram. По ее словам, свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.
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Мне кажется, я готова к главному Дню! Спасибо @boscoceremony за красоту❤️
На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как новобрачные выходят из ЗАГСа и садятся в салон автомобиля, игнорируя вопросы журналистов.
По данным СМИ, празднование торжества должно состояться в торговом комплексе "Петровский пассаж" и обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.
Также сообщалось, что среди приглашенных на свадьбу будут Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергеенко.
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