16:56 13 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
Обручальное кольцо

В ЗАГС - на катафалке: Собчак и Богомолов поженились - фото, видео

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
Получить короткую ссылку
21501

Прессе стало известно, во сколько обойдется предстоящее свадебное торжество в торговом комплексе "Петровский пассаж".

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились.

Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Свадьба Собчак) #КсенияСобчак

Публикация от Дарья Ерышалова (@dania_erishalova)

Собчак также опубликовала фотографии с церемонии в своем Telegram-канале и в Instagram. По ее словам, свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мне кажется, я готова к главному Дню! Спасибо @boscoceremony за красоту❤️

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как новобрачные выходят из ЗАГСа и садятся в салон автомобиля, игнорируя вопросы журналистов.

По данным СМИ, празднование торжества должно состояться в торговом комплексе "Петровский пассаж" и обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.

Также сообщалось, что среди приглашенных на свадьбу будут Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергеенко.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Иван Ургант снял пародию на предвыборный видеоролик Ксении Собчак
Звездные детки: Ксения Собчак родила сына
Тайное стало явным: Собчак и Виторган признались, что врали публике


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Люди бегут прочь от Всемирного торгового центра после того, как он подвергся атаке 11 сентября 2001 года.
Эхо трагедии 9/11: страшные кадры терактов в Нью-Йорке
Угроза НАТО для Грузии
Угроза НАТО для Грузии
Трудоголики ЕС
Трудоголики ЕС - кто они

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться