В ЗАГС - на катафалке: Собчак и Богомолов поженились - фото, видео

Прессе стало известно, во сколько обойдется предстоящее свадебное торжество в торговом комплексе "Петровский пассаж".

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились.

Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Свадьба Собчак) #КсенияСобчак Публикация от Дарья Ерышалова (@dania_erishalova) 13 Сен 2019 в 2:11 PDT

Собчак также опубликовала фотографии с церемонии в своем Telegram-канале и в Instagram. По ее словам, свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.

На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как новобрачные выходят из ЗАГСа и садятся в салон автомобиля, игнорируя вопросы журналистов.

По данным СМИ, празднование торжества должно состояться в торговом комплексе "Петровский пассаж" и обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.

Также сообщалось, что среди приглашенных на свадьбу будут Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергеенко.

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