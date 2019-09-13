Facebook извинился за "ошибочную" блокировку аккаунта Маргариты Симоньян

Накануне страницу главреда МИА "Россия сегодня" и телеканала RT заблокировали на три дня, сославшись на "нарушение стандартов сообщества".

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.

Как сообщили в пресс-службе Facebook в России, "нормы сообщества описывают, что разрешено и что запрещено" в соцсети.

"Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае", — добавили в компании.

Накануне аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали на три дня "за нарушение стандартов сообщества".

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