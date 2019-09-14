Катафалк вместо свадебного экипажа, эротический танец невесты: Собчак вышла замуж - видео

Многие назвали это бракосочетание "самым ожидаемым светским событием года", хотя есть и те, кто утверждает, что пара решила пожениться исключительно ради самопиара.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовали в инстаграме Елена участники торжества.

Хотя до этого был и традиционный выход жениха и невесты на танцпол, под живое исполнение Филиппа Киркорова.

На следующей, "горячей" записи видно, как невеста в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи, с себя и самой невесты — виновница торжества оказывается в корсете, чулках и красной подвязке, после чего начинает танцевать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kalvarskiy (@kalvarskiy812) 13 Сен 2019 в 1:14 PDT

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в пятницу в Москве. Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Свадьба Собчак) #КсенияСобчак Публикация от Дарья Ерышалова (@dania_erishalova) 13 Сен 2019 в 2:11 PDT

В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.

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