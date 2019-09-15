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Лондон, архивное фото.

Ответ дан: страшит ли Brexit граждан Молдовы, работающих в Великобритании

© AP Photo / Alastair Grant
Общество
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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (92)
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По предварительным данным, наши соотечественники, имеющие также паспорта Румынии или одного из государств Евросоюза, смогут без виз посещать Туманный Альбион вплоть до декабря 2023 года - соответствующее решение принял британский кабмин.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Не секрет, что паспорт соседнего государства многие наши сограждане получают не из искренней любви к Румынии, а для того, чтобы иметь возможность поехать в Великобританию и другие страны на заработки. И паника в стане держателей румынских паспортов началась как в самой Молдове, среди тех, кто только планирует уехать в туманный Альбион за "длинным евро", так и среди тех, кто уже работает в Великобритании.

Правительство Соединенного Королевства не отменит свободное передвижение для граждан стран Евросоюза даже в случае быстрого процесса выхода страны из состава ЕС. По крайней мере, свобода безвизового посещения островного государства сохранится до конца 2023 года, пишут британские СМИ.

В кабмине Великобритании намерены предоставить гражданам стран, входящих в Евросоюз, возможность иммигрировать в островное государство еще в течение трех лет с момента Brexit. Согласно механизму регулирования временного проживания, граждане ЕС, прибывающие в Великобританию до конца 2020 года, смогут оставаться в этой стране до декабря 2023 года.

Фунты
CC BY 2.0 / Images Money / Money and Calculator
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Британские СМИ сообщают, что правительство Великобритании отказалось от планов по ограничению свободы передвижения граждан ЕС в случае Brexit без соглашения после 31 октября. Планы были отменены из-за риска признания их недействительными в суде. 

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года с новым соглашением или без него.

Со своей стороны, Европейский союз отказался пересмотреть соглашение о Brexit и предупредил, что он введет пограничный контроль с Великобританией в случае, если Brexit произойдет без подписанного сторонами соглашения.

По заявлению главы МИД Румынии Теодора Мелешкану, в Великобритании постоянно проживают около 400 тысяч граждан Румынии.

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Корреспондент Sputnik Молдова позвонил в Великобританию, чтобы узнать, опасаются ли наши соотечественники (обладатели румынских паспортов), что это решение будет пересмотрено. Вот что рассказал гражданин Молдовы, работающий в Великобритании.

"Многие нервничают и не верят решению правительства Великобритании. Нервничают, поскольку только началась налаживаться жизнь здесь, как опять нас застают врасплох с этим "Брекситом". Многие из наших граждан, приехавшие по румынским паспортам, боятся, что их выдворят отсюда. Многие взяли кредиты, начали покупать в кредит имущество. Будет обидно, если все рухнет в один миг", - сообщил собеседник.

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© Photo: Алексей Наседкин
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По словам нашего собеседника, лично он и его знакомые, работающие в Великобритании, склонны пока доверять решению британского кабмина, однако непонятно, как отнесутся к трудовым мигрантам, работающим легально, после 2023 года, не попросят ли покинуть территорию страны, с которой многие уже связали свою жизнь и будущее. 

"Нам сложно себе представить будущее, если нас попросят "удалиться" из Великобритании после обозначенного срока. У многих дома, в Молдове, - большие долги, которые будем оплачивать не один год. Однако если миграционное законодательство в Англии изменится, нам придется искать другое место работы в Европе. Это будет сделать сложно, поскольку такие страны, как Италия, Испания, Португалия и другие уже полны наших мигрантов из Молдовы", - подытожил собеседник.

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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (92)

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Теги:
Brexit, Работа, визы, поездки, Великобритания, граждане РМ


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