В Молдове любителям погрызть грозит опасность: она таится в популярном фрукте

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Жители Молдовы очень любят яблоки, урожай которых в садах страны споро созревает. Однако каждый плод, даже хорошо помытый, содержит в себе около 100 миллионов микроорганизмов, большая часть которых скрывается не только на поверхности, но и в мякоти. К такому выводу пришли западные ученые, пишет РИА Новости.

"Бактерии, грибки и вирусы, присутствующие в пище, принимают непосредственное участие в колонизации нашего кишечника. Как правило, большинство из них гибнет при варке пищи, и поэтому сырые фрукты и овощи обычно оказываются главным "скульптором" микрофлоры", — объясняет Габриелла Берг из Технологического университета Граца (Австрия).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микроорганизмы могут не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма, с большой степенью вероятности, связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.

Кроме того, российские биологи уже высказывали предположения, что бактерии могут влиять на более сложные поведенческие реакции, манипулируя уровнями гормонов и сигнальных молекул нервной системы. К примеру, недавно ученые нашли намеки на то, что некоторые особенности работы мозга у женщин могут быть связаны со структурой их микрофлоры.

Берг и ее коллеги заинтересовались тем, как эти микробы попадают в наш организм и как меняется их состав со временем. Для ответа на этот вопрос биологи изучили то, как много бактерий присутствует в обычных магазинных и "домашних" яблоках, которые можно купить в любом супермаркете здоровой пищи.

К большому удивлению ученых, и те, и другие фрукты содержали огромное число микробов – их общее количество превышало 100 миллионов, и в каждом грамме мякоти и семян фрукта содержалось примерно 500 тысяч самых разных бактерий.

Большая часть из них, что интересно, обитала не на поверхности яблок, а в их центральных регионах, на поверхности семян и в самой твердой и "несъедобной" части плода. Там присутствовало около 90 миллионов микробов, тогда как на поверхности обитало лишь 10 миллионов.

Что интересно, ученые не зафиксировали серьезных различий в численности микробов и их общем видовом составе между магазинными и "органическими" яблоками, несмотря на то, что вторые не обрабатывались пестицидами и не подвергались другим видам обработки. И в тех, и в других плодах доминировали бактерии из родов Proteobacteria, Bacteroidetes и Actinobacteria, часть из которых, как предполагают исследователи, могут придавать яблокам их вкус и аромат.

С другой стороны, достаточно существенные различия наблюдались в видовом составе каждой из этих групп микробов. В среднем, микробы из "органических" яблок оказались чуть более "пестрыми", однако и в тех, и в других плодах содержался свой собственный набор уникальных бактерий. Насколько они полезны для человека, пока еще не понятно.

При этом, ученые обнаружили несколько важных различий между микрофлорами, которые действительно могут влиять как на вкус, так и на полезность яблок для человека. В частности, мякоть "магазинных" яблок содержала в себе больше микробов, способных вызывать проблемы с желудком.

С другой стороны, их органические "конкуренты" действительно могут иметь другой вкус благодаря тому, что в их кожуре и мякоти присутствуют больше бактерий из рода Methylobacterium, вырабатывающих вещества с ароматом и вкусом клубники. Это, как предполагают ученые, может объяснять то, почему домашние яблоки кажутся многим людям более вкусными, чем магазинные.

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