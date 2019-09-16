Удивительная история исчезновения и возвращения "смерти с косой" в Архангельске

Деревянная скульптура, которая наряду с сельхозинвентарем держала в руках дорожный знак "Ограничение скорости", простояла на проспекте менее суток.

КИШИНЕВ 16 сен – Sputnik. Власти Архангельска сумели найти похищенную в выходные дни деревянную фигуру, изображающую "костлявую" в назидание водителям, не соблюдающим скоростной режим. Об этом сообщила РИА Новости представитель мэрии Архангельска Ирина Буйновская.

Зловещая инсталляция с дорожным знаком, ограничивающим скорость движения автомобилей 60 километрами в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси".

"Девушка" простояла меньше суток и была украдена, желание было заявление в полицию написать, но она была найдена, пока решили не заявлять. Искали вокруг, она была найдена недалеко – за забором, фигура слегка повреждена", - рассказала Буйновская.

По ее словам, "смерть с косой" будет отреставрирована и "заступит на дежурство" на прежнем месте.

"Знак будет стоять, но есть идея, чтобы сделать ее со временем передвижной – перевозить на опасные участки", - пояснила собеседница агентства.

Пока неизвестно, кто решился "пошутить со смертью". Что касается самой идеи создания необычного дорожного знака, то она принадлежит городским властям. После ремонта дороги у водителей возникает соблазн разогнаться на опасном участке, поэтому решили использовать креативное решение для ограничения скорости. Двухметровую фигуру изготовил местный художник.

Как отмечают пользователи соцсетей, на этом участке трассы часто происходят ДТП, однако у многих жителей города зловещая фигура вызвала неоднозначную реакцию.

Некоторые убеждены, что фигура будет отвлекать водителей и провоцировать аварии, другие считают фигуру интересным образцом сити-арта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK