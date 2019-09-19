Путь к креслу главного прокурора Евросоюза для Лауры Ковеси открыт

Кандидат заручилась поддержкой второго институционального форума, который принимает решение о том, кто возглавит европейскую прокуратуру. Европарламент уже поддержал Ковеси на этом посту.

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - Sputnik, Даниела Поровэц. Безоговорочная победа экс-руководителя Национального антикоррупционного управления Румынии Лауры Ковеси в Брюсселе, где ее кандидатуру поддержали в Комитете постоянных представителей государств Евросоюза (COREPER) ввиду того, чтобы Совет Европы утвердил ее на пост главы Генпрокуратуры ЕС.

Теперь оба института, которые решают, кто возглавит европейскую структуру говорят в унисон: Ковеси возглавит европейскую прокуратуру.

По итогам голосования Ковеси заручилась поддержкой 17 из 22 голосов в COREPER.

Лауре Кодруце Ковеси 46 лет. Свою профессиональную деятельность она начала в 1995 году в прокуратуре города Сибиу после окончания юридического факультета университета в Клуже.

За время своей работы в Национальном антикоррупционном управлении (НАУ) Ковеси завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе, на брата экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, мэра Бухареста Сорина Опреску и экс-премьера Виктора Понта.

За 2016 НАУ направила в суды уголовные дела против более 1,2 тысячи чиновников, подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах.

Молдавский премьер Майя Санду прокомментировала результаты отбора. По ее словам, сегодняшнее голосование за Лауру-Кодруцу Ковеси на пост главного европейского прокурора – это ясный пример того, что Восточная Европа может поставлять сильных экспертов в области борьбы с коррупцией.

"Рада назначению Лауры-Кодруцы Ковеси, всегда ждем в Кишиневе для диалога", - сказала Санду.

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