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Модель костно-мышечной системы человека.

"Прорывной" препарат для спинальных больных: сколько людей в нем нуждаются

© Sputnik / Владимир Богатырев
Общество
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Минздрав России разработал законопроект об ускоренной регистрации лекарств, " которые позволяют лечить то, что раньше было неизлечимо".

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Более 600 детей и примерно столько же взрослых нуждаются в препарате для лечения спинальной мышечной атрофии "Спинраза".

Алексей Бобок
© Photo : Валерия Бобочел, личный архив
Сын Валерии Бобочел просит о помощи - все молчат

Недавно он был зарегистрирован в РФ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Проблема сокращения пути от разработки до внедрения для таких препаратов как "Спинраза" (Spinraza), была поднята на Четвертом ежегодном форуме по биотехнологиям "Биотехмед", который проходил 16–17 сентября в Геленджике. 

"Я рада, что зарегистрировали "Спинразу" наконец-то", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола, посвященного проблемам доступности незарегистрированных в России лекарств.

По ее словам, процедура продлилась более полгода, но в итоге "у нас наконец-то есть зарегистрированный препарат".

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