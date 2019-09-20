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Путин на отдыхе.

Песков о том, чему Путин посвящает свое свободное время

© Sputnik / Alexey Druzhinin
Общество
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Хотя настоящих выходных у российского лидера не бывает, однако он старается полноценно воспользоваться каждым перерывом в напряженной работе.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у президента РФ Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.

Отдых президента: грибы, ягоды и прогулки по горам в Туве
© Sputnik /
Президентский отдых: поход за грибами, ягодами и прогулки Путина по горам в Туве

Песков отметил, что даже в выходные дни "идут доклады по линии ведомств", возникают вопросы, которые требуют решения президента, также не прекращается документооборот, а многие документы не могут вступить в силу без подписи президента.

Он добавил, что перед подписанием подготовленных документов Путину зачастую требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти различного уровня.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чем президент занимается в выходные.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, Путин часто встречается с родными и близкими.

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