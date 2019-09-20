"Мертвая голова" Джонсона в перформансе британского рэпера - видео

Артист "сыграл на публику" во время выступления на главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Музыкант поцеловал "голову" и, размахивая ей, высказался - крайне нелицеприятно - в адрес Джонсона и нынешней политической ситуации в стране, после чего кинул муляж на пол.

Артист разыграл перформанс во время выступления на главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019.

Зрители не сразу потеряли дар речи, однако позже многие поддержали выходку музыканта.

Через некоторое время Slowthai объявил о выпуске на своем сайте футболок, высмеивающих премьер-министра.

Сам Борис Джонсон пока никак не прокомментировал случившееся.

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