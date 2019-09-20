"Мертвая голова" Джонсона в перформансе британского рэпера - видео

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Музыкант поцеловал "голову" и, размахивая ей, высказался - крайне нелицеприятно - в адрес Джонсона и нынешней политической ситуации в стране, после чего кинул муляж на пол.
Зрители не сразу потеряли дар речи, однако позже многие поддержали выходку музыканта.
Через некоторое время Slowthai объявил о выпуске на своем сайте футболок, высмеивающих премьер-министра.
Сам Борис Джонсон пока никак не прокомментировал случившееся.
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