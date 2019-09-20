Секретная "Зона 51" по-прежнему будоражит: состоялся ли "штурм" - фото, видео

В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "взятие" объекта, чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. По меньшей мере два человека задержаны у входа в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могут находиться инопланетяне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.

Earthlings drawn by an interest in aliens and government conspiracies are heading to the Nevada desert for music and other entertainment inspired by an internet hoax known as 'Storm Area 51.' https://t.co/E73z1dwkV6 — AP West Region (@APWestRegion) 19 сентября 2019 г.

​Несмотря на это, в пятницу у военной базы "Зоны 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!".

"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни.

В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.

Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

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