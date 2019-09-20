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Секретная "Зона 51" по-прежнему будоражит: состоялся ли "штурм" - фото, видео

CC BY-SA 2.0 / Joshua Davis / Prison
Общество
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В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "взятие" объекта, чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. По меньшей мере два человека задержаны у входа в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могут находиться инопланетяне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.

​Несмотря на это, в пятницу у военной базы "Зоны 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!".

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© NASA .
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"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни.

В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.

Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

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