Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии памятника

Торжественная церемония открытия памятника проходила в центре Вашингтона, в ней, кроме Меланьи Трамп, приняли участие учащиеся городских школ и чиновники.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию в ходе церемонии открытия монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Видео эпизода опубликовано в Twitter Washington Examiner.

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) 20 сентября 2019 г.

​На кадрах видно, что супруге американского лидера не удается справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленту вместе с остальными участниками церемонии. В итоге Меланья Трамп отдала ножницы, так и не разрезав ленту.

Торжественная церемония проходила в центре Вашингтона, в ней, помимо супруги Дональда Трампа, приняли участие учащиеся городских школ и чиновники.

Памятник находился на реставрации с 2016 года. Обелиск высотой 169 метров является самым высоким в мире и самой высокой конструкцией, выполненной преимущественно из камня.

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