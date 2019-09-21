Сколько можно выпить сока тем, кто хочет похудеть - эксперты дали ответ

Специалисты рассказали о пользе сока и назвали ситуации, при которых людям не стоит его употреблять.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Ежедневно можно употреблять примерно 200-300 миллилитров сока. Это не нанесет никакого вреда здоровью. Однако людям, которые стремятся снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем достаточно высокое, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Сок и здоровье

Международный день сока отмечается 21 сентября.

"В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать – если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200-300 миллилитров вполне допустимо", - рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

В свою очередь, заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор, д.х.н. Константин Эллер пояснил, что соки бывают прямого отжима и восстановленные. Последние занимают около 90% рынка, их получают из концентрированных соков - из обычного сока в щадящем режиме выпаривается жидкость, сок перевозят на место разлива и разбавляют водой, добавляя естественный ароматизатор, полученный в процессе концентрирования.

Людям смертельно опасно употреблять эти напитки>>>

При этом содержание в соке консервантов - это миф, добавил эксперт. После того, как продукт был восстановлен, его подвергают пастеризации – быстрому нагреву в течение минуты до высокой температуры, после чего упаковывают в пакеты. Благодаря такой обработке сок может храниться при комнатной температуре около года. Однако после вскрытия его следует хранить уже в холодильнике и использовать в течение 1-2 дней, уточнил Эллер.

По его словам, содержание сахара в соках в среднем составляет 10-12%.

Сок и желание худеть

Из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят снизить массу тела лучше отказаться от напитка, уточнил Буеверов.

"Опасность сока в том, что все считают его полезным. Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости и соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир", - рассказала врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова.

По ее словам, в соке также содержится фруктоза, которая может вызывать ожирение печени, кроме того соки не дают чувство сытости, после него человек еще больше хочет есть.

Врачи сходятся во мнении, что употреблять сок лучше в первой половине дня и относиться к нему, как к десерту.

Противопоказаниями для употребления сока являются аллергические реакции, а также сахарный диабет второго типа, отметил Буеверов. Кроме того, грейпфрутовый сок не желательно сочетать с рядом лекарственных препаратов – антибиотиками и противогрибковыми средствами.

"Дело в том, что они конкуренты за метаболизирующую систему и это может привести к резкому повышению концентрации препарата в крови вплоть до летального исхода", - пояснил врач.

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