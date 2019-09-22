Пилот Дамир Юсупов вернулся за штурвал самолета

Летчик прошел все необходимые медицинские обследования и другие формальности, после чего смог вернуться к полетам.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Командир аварийно севшего в поле в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вернулся к полетам. Об этом пишет российская пресса.

Сообщается, что пилот, удостоенный звания Героя России, приступил к полетам на этой неделе. До этого он прошел все необходимые медицинские обследования и другие формальности.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

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