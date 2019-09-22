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Новорожденный, архивное фото

Четыре ноги и три руки: врачи объяснили, как родилась такая девочка

© Flickr/ Adrian Dreßler
Общество
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В течение всей беременности мать ни разу не сделала УЗИ, поэтому никто даже и не подозревал о возникшей проблеме.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. Произошло это в индийском штате Раджастан, сообщает Daily Mail

© Sputnik / Vladimir Polusatov
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При этом известно, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец.

Как считают медики, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Так как за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто даже и не подозревал о возникшей проблеме.

Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.

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