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Без секретов: главы разведок СНГ подписали интересный договор

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Участники заседания обсудили совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Совещание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности состоялось в Казани. Участники обсудили совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил, сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Владимир Путин
© Sputnik / Евгений Биятов
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В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам совещания руководители делегаций подписали меморандум, в котором зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.

Также договорились о дальнейшей активизации усилий в вопросе противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.



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