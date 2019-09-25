СМИ: к больной раком Анастасии Заворотнюк привезли ее годовалую дочь

Врачи выразили надежду, что присутствие рядом с тяжело больной ее ребенка благотворно скажется на состоянии артистки.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом (рак мозга), привезли ее годовалую дочку, сообщает телеканал "Царьград".

Врачи выразили надежду, что присутствие рядом с тяжело больной ее ребенка благотворно скажется на состоянии артистки.

Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев в телефонном разговоре с коллегой Алексеем Ягудиным прокомментировал вопрос о состоянии жены неутешительно: "Молимся", – сказал Чернышев.

В пятницу, 21 сентября, СМИ заявили, что Анастасия Заворотнюк перенесла уже вторую операцию. Однако актриса до сих пор остается в тяжелом состоянии. Рядом с ней все время остаются муж, а также пиар-директор актрисы.

По данным СМИ, у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. В больнице артистка оказалась около месяца назад, после возвращения из Польши, где проходила лечение. В Москве в реанимацию Заворотнюк перевели из-за резкого ухудшения состояния, позже артистка впала в кому.

Впервые пресса заговорила о болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк после рождения третьего ребенка актрисы - дочери Милы, которую она родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым.

Анастасия Заворотнюк родом из Астрахани, родилась в семье народной артистки России Валентины Заворотнюк и телережиссера, Юрия Заворотнюка. Еще с раннего детства решила играть в театре и упорно стремилась к своей мечте. Прославилась актриса благодаря главной роли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Была ведущей шоу "Две звезды" и юмористического ток-шоу "Настя".

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