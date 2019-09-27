Новые сложности - изменятся правила получения румынских паспортов

Гражданам Молдовы, желающим получить румынский паспорт и гражданство, надо знать об изменениях, которые ввело правительство соседней страны в процедуру подачи документов.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Начиная с 15 октября текущего года в процедуре подачи документов на получение румынского гражданства произойдут изменения. Принимать будут лишь те документы, перевод которых с другого языка на румынский осуществлялся с нотариальным заверением, а все личные данные, переписанные в новые документы с кириллической графики, должны в точности повторять инициалы соискателя на латинице.

Согласно утверждениям представителей властей Румынии, такие изменения введены во избежание неточностей, возникающих при оформлении бланков румынского образца.

Для того, чтобы подать документы на соискание румынского гражданства необходимо предоставить две цветные фотографии форматом 3,5 на 4,5 см, а также удостоверения личности и акты гражданского состояния в оригинале с их нотариально заверенными копиями, переведенными на румынский язык.

Не принимаются документы в ламинированной пленке, а также те официальные акты, которые были частично повреждены, или элементы которых отсутствуют.

С января новое поколение электронных паспортов и простых временных удостоверений личности было введено в Румынии: у документов появились современные элементы защиты. Теперь, по словам главы Генерального управления паспортов Мирела Тоанкэ, их будет практически невозможно подделать.

На каждой странице новых паспортов – стилизованное изображение румынского исторического памятника или туристического объекта. К примеру, дельта Дуная, Красное озеро (Лаку-Рошу), Триумфальная арка, Сучавская крепость, монастырь Бырсана и другое.

"Новые элементы защиты основываются на современных технологиях: стилизованные изображения, микротекст, различные методы печати и оптические элементы, а некоторые из них выполнены при помощи нанотехнологий", - сказал Тоанкэ.

Часть указанных элементов можно разглядеть невооруженным глазом, но есть и те, что нельзя увидеть без специальных приборов.

Изменения никак не отразятся на цене паспортов. Документы старого образца остаются действительными, пока не истечет срок их использования.

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