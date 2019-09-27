Телохранитель Майкла Джексона раскрыл один из его секретов

Телохранитель отметил, что "король поп-музыки" хорошо знал, как манипулировать журналистами и быть в поле зрения

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. По словам телохранителя Майкла Джексона Мэтта Фиддеса, "король поп-музыки" носил маску, чтобы быть в центре СМИ и зрителей, передает РИА Новости со ссылкой на Metro.

Фиддес добавил, что певец хотел, чтобы его жизнь стала "величайшей загадкой в мире".

"Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приемом. Джексон хотел, чтобы его жизнь стала величайшей загадкой в мире. Жаль, что сейчас это привело к неприятным последствиям", — прокомментировал телохранитель.

Фиддес, который проработал с артистом десять лет, подчеркнул, что Джексон никогда не носил макияж в обычной жизни, а был "нормальным парнем".

"Помню, как однажды мы смотрели телевизор в отеле Лондона, и он захотел сходить в гости к иллюзионисту Ури Геллеру. Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать прическу и макияж", — отметил Мэтт.