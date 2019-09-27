Мисс Москва рассказала о разводе с королем Малайзии

Брак распался, когда девушка была на четвертом месяце беременности, а о разводе она узнала из интернета

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом, передает Daily Mail.

Модель вышла за него замуж в ноябре 2018 года и вскоре забеременела. Казалось бы впереди долгая и счастливая семейная жизнь, но семейная идиллия продлилась недолго. Уже 22 июля текущего года супруги решили развестись.

Причем известно, что пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, который называют "неотменяемым".

Брак распался, когда Воеводина была на четвертом месяце беременности, а разводе, по словам Оксаны, она узнала из интернета. Мисс Москва рассказала, что экс-король уехал от нее в декабре прошлого года и больше не объявлялся.

Сама Оксана до сих пор не в курсе, что именно произошло. Девушка заявила, что "все было хорошо".

"Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка", — призналась она.

При этом Воеводина сообщила, что сбежавший супруг развелся с ней при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

Кроме того, она не получала официальных документов на расторжение брака и при ней экс-король ни разу не произносил слово "развод".

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