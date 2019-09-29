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Младенец о двух головах: кто родился в Черновцах

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Врачи рассказали, что для роженица знала о паталогии, но отказалась прерывать свою первую беременность.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. В Черновцах родились сиамские девочки-близнецы, имеющие две головы. Местные медики впервые столкнулись с такой паталогией, сообщают местные СМИ.

В Индии родились сиамские близнецы с двумя головами
© Universal M Online
В Индии появился ребенок с двумя головами

Главный врач роддома, где родились близнецы, рассказал журналистам, что ранее врачи диагностировали отклонение, но мать отказалась прерывать беременность. Это ее первые роды. Жительница Черновцов планировала лечь в киевскую клинику, но роды начались преждевременно.

 Сообщается, что близнецы находятся в реанимации роддома (на обследовании).

"Они не в сознании, находятся на искусственной вентиляции легких, так как, по предварительным данным, там три легких. Мы понимаем, что это одно тело, две головы, две руки, две ноги", – рассказала журналистам Директор роддома Светлана Ткачик.
По словам медиков, пока неизвестно, сколько у детей органов на двоих.

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