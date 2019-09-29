Младенец о двух головах: кто родился в Черновцах

Врачи рассказали, что для роженица знала о паталогии, но отказалась прерывать свою первую беременность.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. В Черновцах родились сиамские девочки-близнецы, имеющие две головы. Местные медики впервые столкнулись с такой паталогией, сообщают местные СМИ.

Главный врач роддома, где родились близнецы, рассказал журналистам, что ранее врачи диагностировали отклонение, но мать отказалась прерывать беременность. Это ее первые роды. Жительница Черновцов планировала лечь в киевскую клинику, но роды начались преждевременно.

Сообщается, что близнецы находятся в реанимации роддома (на обследовании).

"Они не в сознании, находятся на искусственной вентиляции легких, так как, по предварительным данным, там три легких. Мы понимаем, что это одно тело, две головы, две руки, две ноги", – рассказала журналистам Директор роддома Светлана Ткачик.

По словам медиков, пока неизвестно, сколько у детей органов на двоих.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK