Дива с тремя ногами: опубликовав свое фото, Водонаева стала объектом насмешек - фото

КИШИНЕВ 30 сен — Sputnik. Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, которая подверглась остракизму со стороны подписчиков.
Внимательные подписчики заметили, что на первом "калифорнийском" изображении у фотомодели из-под пары ног выглядывает еще третья.
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Ну вот опять я забыла про ленту в Инстаграм. Зато у меня много сторис из приюта для животных Котодетки. Обязательно посмотрите. И подпишитесь на них. Вы даже не представляете какую помощь вы оказываете, даже если просто лайкаете 💙 Ну и летних, красивых фоток вам от @olllyvento Mua: @nataliiamakeupartist 🌴 платье: @dulcis_shop ✨
"Непонятно, что с ногами? Перестаралась с фотошопом", – предположила viktoriia.iurchenko.
"Две хорошо, а три лучше" – пошутила kosulina_chakhoyan.
"Тринога", – написал prodmitrievich.
Алена Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Широкой публике она стала известна благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2". Позднее она вела программы на РЕН ТВ, ДТВ и MTV Россия.
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