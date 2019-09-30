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Алена Водонаева

Дива с тремя ногами: опубликовав свое фото, Водонаева стала объектом насмешек - фото

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Модель хотела удивить поклонников серией снимков, сделанных в Калифорнии, но один из них вызвал череду язвительных комментариев.

КИШИНЕВ 30 сен — Sputnik. Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, которая подверглась остракизму со стороны подписчиков.

Внимательные подписчики заметили, что на первом "калифорнийском" изображении у фотомодели из-под пары ног выглядывает еще третья.

"Непонятно, что с ногами? Перестаралась с фотошопом", – предположила viktoriia.iurchenko.

"Две хорошо, а три лучше" – пошутила kosulina_chakhoyan.

"Тринога", – написал prodmitrievich.

Алена Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Широкой публике она стала известна благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2". Позднее она вела программы на РЕН ТВ, ДТВ и MTV Россия.

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