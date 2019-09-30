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Борис Джонсон, фото из архива

Борис Джонсон в эпицентре нового скандала - сексуального

© Lorne Campbell/Pool via REUTERS
Общество
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Представитель офиса премьера категорически опроверг обвинения в харассменте, затем это сделал и сам глава британского правительства.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Сексуальный скандал вокруг премьер-министра Бориса Джонсона разгорается в Великобритании.

Накануне съезда правящей партии в газете Sunday Times была опубликована колонка журналистки Шарлотт Эдвардс, в которой она вспоминает, как 20 лет назад, в 1999 году, Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро. Дело, по ее словам, происходило в редакции Spectator – журнала, которым Джонсон тогда руководил. Согласно утверждениям Эдвардс, одновременно Джонсон ущипнул и соседку с другой стороны. Это девушки выяснили во время послеобеденной беседы.

Представитель офиса премьера опроверг историю, назвав ее неправдой. Позднее на вопрос, имел ли место данный инцидент, отрицательно ответил и сам Джонсон.

В защиту Джонсона выступили и министры его кабинета.

Борис Джонсон и Елизавета II
© AP Photo / Victoria Jones
Cолгал ли Джонсон королеве

"Я совершенно доверяю премьер-министру и его словам. Он сам сказал, что эти заявления – полная неправда", - заявил на одном из мероприятий в рамках партийного съезда Консервативной партии в Манчестере канцлер Саджид Джавид.

Поддержал премьера и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Борис никогда не читал другим людям нотаций по поводу личной жизни. Думаю, и мы должны сконцентрироваться на реализации нашей политической повестки, которая заключается в том, чтобы служить гражданам нашей страны", - сказал Хэнкок.

Оппозиция ожидаемо выразила возмущение в связи с предполагаемым инцидентом.

​"Почему облеченные властью мужчины считают себя вправе преследовать женщин? Борис Джонсон должен ответить на серьезные вопросы", - написала в Twitter "теневой" министр по вопросам равноправия и прав женщин Дон Батлер.

Сама Эдвардс также, видимо, не намерена оставаться в тени. В одном из интервью в понедельник она заявила: "Если премьер-министр не помнит об этом случае, то у меня память точно лучше, чем у него".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Бориса Джонсона пристыдили за неподобающее поведение

Бориса Джонсона, находящегося в тяжелейшей ситуации в связи с Brexit, последние дни преследуют скандалы. За два дня до публикации истории Эдвардс, мэрия Лондона сообщила, что обратилась в независимую полицейскую комиссию с просьбой расследовать, действительно ли Борис Джонсон на посту мэра города обеспечивал преференции для своей хорошей знакомой, американской бизнес-леди Дженнифер Аркури.

Джонсон известен своей бурной личной жизнью. Еженедельник Spectator в годы его работы там прозвали Sextator – как раз из-за большого количества сексуальных скандалов в редакции, в некоторых из которых фигурировал и сам Джонсон.

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