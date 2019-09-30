Жак Ширак обрел вечный покой на кладбище Монпарнас в Париже

Официальная церемония прощания с бывшим президентом прошла в церкви Сен-Сюльпис в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров иностранных государств, среди которых был и Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Бывший президент Франции Жак Ширак похоронен на кладбище Монпарнас в Париже около своей старшей дочери Лоранс, скончавшейся в 2016 году, сообщает телеканал BFMTV.

Церемония похорон проходила в атмосфере абсолютной приватности. Быть похороненным возле своей дочери было последней волей Ширака, отмечает телеканал.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура по Жаку Шираку, который скончался в возрасте 86 лет 26 сентября.

Официальная церемония прощания с бывшим президентом прошла в церкви Сен-Сюльпис в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров иностранных государств. Россию представлял президент Владимир Путин.

Sputnik Молдова вел прямую трансляцию траурных торжеств.

До начала церемонии в Сен-Сюльпис последние почести Шираку отдали в Доме Инвалидов. В воскресенье тысячи французов участвовали в народной церемонии прощания с бывшим президентом Франции, который руководил страной с 1995 по 2007 год.

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