Мисс "Самые красивые ягодицы в мире": имя счастливой обладательницы названо - фото

Конкурс "Мисс бум-бум" с участием богато одаренных природой представительниц десяти стран завершился в Мехико.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе "Мисс бум-бум", в котором соревновались обладательницы самых красивых ягодиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Bumbum World (@missbumbumbrasil) 1 Окт 2019 в 1:36 PDT

Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье место заняла Джессика Лопес из Великобритании.

В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции Испании, Португалии, Мексики и Австралии.

Кортез уже выигрывала в конкурсе "Мисс бум-бум" в 2015 году.

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