Мисс "Самые красивые ягодицы в мире": имя счастливой обладательницы названо - фото

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе "Мисс бум-бум", в котором соревновались обладательницы самых красивых ягодиц.
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Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье место заняла Джессика Лопес из Великобритании.
В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции Испании, Португалии, Мексики и Австралии.
Кортез уже выигрывала в конкурсе "Мисс бум-бум" в 2015 году.
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