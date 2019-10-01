00:20 02 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Модели принимают участие в промоушне конкурса красоты Miss Bumbum (Мисс ягодицы)

Мисс "Самые красивые ягодицы в мире": имя счастливой обладательницы названо - фото

© REUTERS / Paulo Whitaker
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0

Конкурс "Мисс бум-бум" с участием богато одаренных природой представительниц десяти стран завершился в Мехико.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе "Мисс бум-бум", в котором соревновались обладательницы самых красивых ягодиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miss Bumbum World (@missbumbumbrasil)

Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье место заняла Джессика Лопес из Великобритании.

В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции Испании, Португалии, Мексики и Австралии.

Кортез уже выигрывала в конкурсе "Мисс бум-бум" в 2015 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

O que você pensa sobre mim não vai mudar quem eu sou, mas pode mudar o meu conceito sobre você. 👌🌟☝️

Публикация от 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial)

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Драка девушек"Мисс Бум-Бум" попала на видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Эхо трагедии: видео ДТП с участием Porsche и троллейбуса в Кишиневе
Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться