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Паспорт гражданина Российской Федерации, фото из архива

Какие профессии пополнят список для упрощенного получения гражданства России

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Общество
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Минтруд РФ разработал проект приказа, согласно которому соответствующий перечень станет более объемистым.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В министерстве уверены, что следует расширить круг профессий, которые дадут их обладателям - иностранным гражданам право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства России в упрощенном порядке, вступил в силу со 2 октября.

В список вошли такие профессии, как агроинженер, ветеринар, воспитатель, рыбовод, токарь, редактор, математик, энтомолог и врачи различных специальностей.

С полным списком из 135 профессий можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

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