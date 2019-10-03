Британское Казначейство в море крови - видео

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Экоактивисты в Лондоне, призывающие британские власти к более серьезным действиям по защите окружающей среды, в четверг утром облили здание Казначейства жидкостью красного цвета, имитирующей кровь, об этом свидетельствуют кадры, размещенные в социальных сетях.

Намерение "раскровянить" фасад учреждения перечеркнул брандспойт, вырвавшийся из рук "передовой группы", в результате запас в 2 тысяч литров вылился в основном на тротуар и проезжую часть.

В столице Великобритании продолжаются акции протеста, призванные привлечь внимание к проблемам экологии. В сентябре экоактивисты из движения Extinction Rebellion пытались нарушить работу аэропорта Хитроу, а также перекрывали улицы города. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта.

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