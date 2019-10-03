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Семнадцатикратное отцовство как повод для судебного иска - фото

© Depositphotos/ JanPietruszka
Общество
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Американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Возмущенный донор спермы решился на такой шаг после того, как узнал, что стал биологическим отцом 17 детей, сообщает Sky News.

Мужчина обвинил клинику в нарушении условий договора, по которому он соглашался на использование его семени для зачатия не более чем пятерых детей. 

​Кроме того, Клири настаивает, что клиника нарушила обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон.

Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой.

Мужчина заявил, что решил быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями, и надеялся на серьезный подход клиники, но вместо этого столкнулся с "недопустимой безответственностью".

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