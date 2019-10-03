Семнадцатикратное отцовство как повод для судебного иска - фото

Американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Возмущенный донор спермы решился на такой шаг после того, как узнал, что стал биологическим отцом 17 детей, сообщает Sky News.

Мужчина обвинил клинику в нарушении условий договора, по которому он соглашался на использование его семени для зачатия не более чем пятерых детей.

Dr Bryce Cleary is suing Oregon Health & Science University (OHSU) for $5.25m (£4.2m) after accusing the hospital of breaking an agreement that his sperm would be used to produce no more than five offspring https://t.co/7TGQHDmqRM — Sky News (@SkyNews) 3 октября 2019 г.

​Кроме того, Клири настаивает, что клиника нарушила обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон.

Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой.

Мужчина заявил, что решил быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями, и надеялся на серьезный подход клиники, но вместо этого столкнулся с "недопустимой безответственностью".

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