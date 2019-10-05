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Позолоченный древний саркофаг: нелегкий путь на родину

© Sputnik / Борис Бабанов
Общество
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Вновь обретенный античный артефакт вернулся в музейную экспозицию, став объектом притяжения для жителей и гостей Каира.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. "Новейшая история" экспоната - захватывающий детективный сюжет. Позолоченный деревянный саркофаг древнеегипетского жреца Неджеманха возрастом более двух тысяч лет был нелегально вывезен из Египта, а затем продан по поддельным документам нью-йоркскому музею "Метрополитен".

Позднее музейное руководство признало, что стало жертвой мошенников, извинилось перед Египтом и выразило намерение вернуть памятник на родину.

Передача ценного предмета глубокой старины произошла на днях и Министерство по делам древностей Египта разместило "репатрианта" в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, сообщил новостной портал "Йоум7".

​Двухметровый саркофаг был сделан из дерева и покрыт золотыми пластинами, украшенными искусной резьбой. Он относится к эпохе правления Птолемеев (IV век до нашей эры - начало нашей эры).

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