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Истребитель-бомбардировщик Су-34

"Вооруженный глаз" вероятного противника: Су-34 на экране тепловизора - фото

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Изображения были опубликованы ВВС Бельгии, которые входят в состав балтийский патрульной миссии НАТО.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала снятые в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.

Фотографии, вероятно, сопровождения истребителя с захватом прицелом тепловизора опубликованы в пятницу ВВС Бельгии, которые входят в состав балтийский патрульной миссии НАТО.

​"После одного месяца охраны воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов", - говорится в сообщении.

В нем же указывается, что накануне бельгийские летчики обнаружили в воздушном пространстве истребители Су-34 и Су-24. Сообщение проиллюстрировано двумя черно-белыми фотоснимками, на которых поверх истребителя отчетливо видно перекрестие тепловизора. При этом не уточняется, с какой целью они отслеживали полет Су-34.

​Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

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