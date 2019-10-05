Новые правила - после скандала: как будут голосовать зрители шоу "Голос"

Первый канал представил изменения в процедуре учета симпатий публики к тому или иному участнику популярного песенного конкурса.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В эфире программы "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника можно будет только по СМС, звонки больше не принимаются.

"Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов", — объявил он.

Кроме того, в смс-голосовании появится дополнительный этап. Теперь зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить свое действие. Только после этого голос будет засчитан.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщали, что намерены усовершенствовать систему голосования.

Скандал на шоу "Голос. Дети"

Весной вокруг шестого сезона телепроекта "Голос. Дети" разгорелся скандал. Тогда по результатам зрительского голосования в финале победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5 процента голосов.

Телезрители усомнились в справедливости голосования. После многочисленных жалоб Первый канал решил организовать проверку и обратился к специалистам в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. Специалисты обнаружили уязвимости в системе обработки входящих сообщений, и после объявления предварительных результатов расследования итоги финала аннулировали.

Затем Первый канал провел спецвыпуск программы, а гендиректор Константин Эрнст заявил, что победителями конкурса стали все финалисты, в том числе Абрамова. Каждый ребенок получил приз в миллион рублей. Дочь Алсу свой выигрыш передала в благотворительный фонд.

После скандала руководство телеканала решило усовершенствовать систему голосования.

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