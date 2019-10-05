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На каком виде транспорта больше шансов выжить в аварии: данные страховщиков

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Статистика оказалась впечатляющей: от первого до последнего места рейтинга вероятность увеличивается в 115 раз.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Страховщики сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта, сообщает РБК со ссылкой на статистику российского Национального союза страховщиков ответственности.

Как рассказала агентству вице-президент союза Светлана Гусар, вертолеты являются самым опасным видом транспорта. В случае крушения вертолета соотношение погибших и раненых составляет один к одному.

При аварии на морском или речном судне на одного погибшего приходится 13 раненых, автобусе – 26, поезде – 44, троллейбусе – 46.

© Photo: Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Новый внешний вид троллейбуса, который едет в аэропорт

По данным союза, больше всего шансов выжить у пассажиров трамвая: при аварии с его участием на одного погибшего приходится 115 раненых.

Крупные авиакомпании в основном страхуются по международным договорам, статистика также не учитывает аварии на автомобилях, поскольку они не попадают под страхование обязательной гражданской ответственности перевозчиков.

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