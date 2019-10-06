Отвыкайте от слова "Голландия", страна задумала произвести ребрендинг - фото

Официальные власти считают, что имидж нужно обновить, поскольку с расхожим названием связаны вещи не очень благопристойные.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским Кварталом красных фонарей.

Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например, на конкурсе Евровидение-2020.

Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах.

© Sputnik / Михаил Киреев Сборная Голландии

Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.

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