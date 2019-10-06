14:11 06 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Музей проституции Red light secrets в Амстердаме

Отвыкайте от слова "Голландия", страна задумала произвести ребрендинг - фото

© AP Photo / Evert Elzinga
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

Официальные власти считают, что имидж нужно обновить, поскольку с расхожим названием связаны вещи не очень благопристойные.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским Кварталом красных фонарей.

Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например, на конкурсе Евровидение-2020.

Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах.

Сборная Голландии
© Sputnik / Михаил Киреев
Сборная Голландии

Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Публичные дома старого Кишинева
На видео сняли арест сутенеров при отправке проституток в Амстердам
Бесстыдные фото: самые популярные музеи секса и эротики
Амстердам - на предложение принять "Евровидение": "Спасибо, нет"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный день вина 2019
День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО
День вина в Молдове как национальный праздник
День вина в Молдове как национальный праздник
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться