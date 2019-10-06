Если завтра конец света: какие страны наиболее безопасны

Авторы исследования уточняют, что речь идет не об ядерном апокалипсисе, а о генетически спроектированной пандемии.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Ученые рассказали, где можно можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.

If an Extreme Global Pandemic Hits, These Are The Safest Places You Can Be https://t.co/9v4D5zOMyS — ScienceAlert (@ScienceAlert) 2 октября 2019 г.

​По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список из 20 стран, которые окружены водой и могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

За ними расположились Япония, Барбадос, Куба и Фиджи.

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