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Суперлуние в Австралии

Если завтра конец света: какие страны наиболее безопасны

© REUTERS / Jason Reed
Общество
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Авторы исследования уточняют, что речь идет не об ядерном апокалипсисе, а о генетически спроектированной пандемии.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Ученые рассказали, где можно можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.

​По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Dans un laboratoire
© Sputnik / Andrey Starostin
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Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список из 20 стран, которые окружены водой и могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

За ними расположились Япония, Барбадос, Куба и Фиджи.

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