Молдавский дизайнер "одела" Ольгу Бузову в шикарное платье - фото

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Экс-телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова часто публикует в соцсетях эпатажное фото. Сейчас звезда экрана гастролирует с концертами по городам России и выкладывает в соцсетях снимки, которые очень сильно раздражают посетителей ее страничек в социальных сетях.

"Оденься наконец-то", "Ну почему такая одежда?", "Господи, оденьте ее красиво", - это самые безобидные комментарии, которые пишут на страничке фанаты.

И вот, похоже, подоспела "скорая помощь". Молдавский дизайнер одежды Ольга Бланк разместила у себя в Фэйсбуке короткое видео, на котором запечатлено, как Бузова дефилирует в роскошном "закрытом" платье.

"Ольга Бузова в платье O’Blanc ! Приятно. Спасибо московским партнерам за помощь!", - подписала пост молдавский дизайнер.

Отклики посыпались незамедлительно:

"Поздравьте там Бузову от меня, наконец-то обрела хороший вкус", - написали поклонники звезды телестройки.

Кто не знает Бузову? Одни её обожают, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице "Дома-2"просто нет.

Ольга Бланк дебютировала на Неделе Московской моды в 2015 году. В ее платьях появляются представители Молдовы на Евровидении, мировые звезды на красных ковровых дорожках в Голливуде и на американском телевидении, манекенщицы на неделях моды в Лас-Вегасе, России, Румынии.

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