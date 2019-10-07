На Украине все иноязычные школы перейдут на украинский

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский в 2020 году, а школы, где обучаются на румынском языке, - в 2023-м. Об этом заявила Министр образования и науки соседней страны Анна Новосад.

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза – с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить", – заявила она в эфире телеканала "Прямой".

При этом министр подчеркнула, что учащиеся все равно смогут "изучать свой предмет – родной язык на родном языке".

В мае уходящий со своего поста президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает употребление исключительно украинского языка во всех государственных структурах, включая учебные и медицинские заведения. Говорить не на украинском жителям страны разрешается лишь в межличностном общении и в церкви.

На Украине в 2017 году действовали 75 школ с преподаванием на румынском языке. Румыния стала членом ЕС в 2007-м году.

Новый президент Владимир Зеленский пообещал провести анализ данного закона о языке на предмет того, соответствует ли он Конституции.

Борьба с русским языком идет также на государственном уровне. В конце августа новый спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков отключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину, когда тот начал говорить на русском языке. Микрофон не включали до тех пор, пока депутат не перешел на украинский.

Отношения России и Украины резко ухудшились в 2014 году на фоне госпереворота в Киеве и присоединения Крыма. Жители полуострова высказались за вхождение в состав РФ, а на востоке Украины появились самопровозглашенные ДНР и ЛНР, несогласные с захватом власти в Киеве.

Москву не раз обвиняли во "вмешательстве в дела Украины", однако РФ отрицает обвинения и подчеркивает, что заинтересована в том, чтобы соседняя страна как можно скорее преодолела политический и экономический кризисы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK