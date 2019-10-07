Люк Бессон прокомментировал предъявленные ему обвинения в изнасиловании

Во Франции возобновили дело об изнасиловании против Люка Бессона. 28-летняя актриса и манекенщица Санд Ван Рой утверждает, что режиссер изнасиловал ее в 2018 году в номере гостиницы "Бристоль".

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Французский кинорежиссёр Люк Бессон заявил, что никогда не принуждал ни к чему женщин "ни физически, ни морально" и назвал обвинения в изнасиловании враньем, передает РИА Новости.

Парижский судебный следователь 4 октября возобновил дело об изнасиловании в отношении кинорежиссера Люка Бессона.

"Это дело - ложь от начала и до конца", - заявил режиссер в интервью телеканалу BFMTV и добавил, что никогда не принуждал к чему бы то ни было женщин "ни физически, ни морально".

"Я никогда в своей жизни не насиловал женщин, я никогда не поднимал руку на женщин, я никогда не угрожал женщинам... Я никогда не подмешивал женщинам наркотики. Это ложь", - добавил Бессон.

При этом он признал, что в течение двух лет состоял в отношениях с актрисой, подавшей на него в суд.

Молодая актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае прошлого года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. В мае этого года прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.

Позже в отношении Бессона были выдвинуты еще несколько обвинений от других женщин. В частности, бывшая кастинг-директор обратилась к прокурору Парижа с заявлением о том, что ее изнасиловал Люк Бессон.

В начале этого года портал Mediapart сообщил, что 40-летняя актриса, проживающая в США, рассказала о случае сексуального домогательства, который якобы произошел в марте 2002 года во время ее деловой встречи с Бессоном. По словам актрисы, она была "полностью сбита с толку" после произошедшего и считает, что из-за отказа режиссер не взял ее на роль в своем фильме.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK