Мужики, ешьте грибы, и риск заполучить рак снизится: новейшее исследование

Ученые пришли к этому выводу после того, как в течение долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч представителей сильного пола в возрасте от 40 до 79 лет.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Японские ученые из Унивеситета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты.

​Ученые в течение долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В рамках исследования мужчин попросили заполнить анкету, которая включала вопросы об образе жизни, рационе питания и наличии в нем грибов, а также о физической активности и вредных привычках.

Результаты исследования показали, что регулярное потребление грибов снижает риск развития рака простаты. Особенно это касается мужчин в возрасте 50 лет и старше, чей рацион состоял из мясных и молочных продуктов с ограниченным потреблением фруктов и овощей.

Комментируя выводы коллег, доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан напомнил также, что грибы являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

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