У тяжелобольной Анастасии Заворотнюк отказала правая рука

У актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк развился парез правой части тела и отказала правая рука.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. У Заслуженной артистки России и телеведущей Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, актрису выписали из Европейского медицинского центра и сразу же отправили в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов в Москве.

Отмечается, что у Заворотнюк развился парез правой части тела, в результате чего правая рука оказалась парализованной. Авторы Mash утверждают, что актриса не может самостоятельное двигаться.

Для восстановления врачи назначили Заворотнюк эрготерапию и водные процедуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк выписали из клиники. Предположительно, родственники актрисы приняли решение лечить ее в другом медучреждении.

Рак мозга у Заворотнюк

В начале осени СМИ сообщали, что российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована в больницу.

Уточнялось, что более полугода назад у Заворотнюк обнаружили один из самых распространенных раков головного мозга - глиобластома.

Заболевание диагностировали на последней стадии, так как симптомы (рвоту и головные боли) актриса долгое время списывала на нервы и отравление.

Несмотря на курс химиолучевой терапии за границей и лечение в одном из лучших московских онкологических центров, состояние Заворотнюк ухудшалось.

За последние месяцы родственники актрисы никак не прокомментировали сообщения о болезни Заворотнюк. Пиар-директор неоднократно заявлял, что актриса здорова и сама развеет слухи в скором времени. Однако до сих пор артистка так и не появилась ни на одном федеральном канале.

В связи с этим в СМИ появилась информация, что Заворотнюк скончалась еще в пятницу, 4 октября.