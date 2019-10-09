Американское правосудие: что грозит девятилетнему убийце пяти человек - фото

Помимо этого несовершеннолетнему вменяются три поджога, в том числе - с отягчающими обстоятельствами.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В пожаре, который устроил мальчик в передвижном доме, погибли пять человек, в том числе трое детей, двоим удалось спастись, сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Иллинойс Грег Мингер.

Пожар начался в 11 часов вечера. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.

Мингер рассказал, что решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.

"Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений", — отметил он.

Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.

"Испытательный срок, учитывая возраст, является единственным решением", — сказал прокурор.

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