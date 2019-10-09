Эрдоган: цель турецкой операции в Сирии - защита ее целостности

Ранее президент объявил о начале военных действий на севере Сирии, направленных против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Одной из целей военной операции "Источник мира" ВС Турции на севере Сирии является защита территориальной целостности арабской республики, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов", - написал Эрдоган в Twitter.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 9 октября 2019 г.

Единственной целью военной операции Турции на северо-востоке Сирии является реализация экспансионистских планов страны, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае, бывший посол Сирии в США Имад Мустафа.

Турецкая авиация наносит авиаудары по КПП на границе в районе сирийского города Рас эль-Айн, а также по зернохранилищам, передает гостелевидение Дамаска.

Атаке с воздуха в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд.

Также канал сообщает об артиллерийских ударах турецкой армии по городу Айн-Иса в провинции Ракка.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал Турцию действовать сдержанно в Сирии и остановить военную операцию, которая, по его словам, не приведет к "положительным результатам".

Россия считает, что сторонам конфликта нужно договариваться.

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможной операции Турции в Сирии, заявил, что все проблемы на севере страны должны решаться через диалог.

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