Нобелевские премии по литературе: сразу за два года, и за поэзию, и за прозу

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Как объяснил постоянный секретарь академии Матс Мальм, Токарчук получила приз за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
В прошлом году премию по литературе пришлось отменить в связи со скандалом в Шведской академии, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды.
Харассмент и слив конфиденциальной информации
Известного в Швеции культурного деятеля Жан-Клода Арно, супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон, обвинили в сексуальных домогательствах.
Кроме этого, во время расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.
Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Свой пост пришлось оставить и постоянному секретарю Саре Даниус.
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