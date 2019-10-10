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Нобелевские премии по литературе: сразу за два года, и за поэзию, и за прозу

© Fotolia / Pakhnyushchyy
Общество
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Лауреатом 2018 года стала польская поэтесса Ольга Токарчук, за 2019 — австрийский писатель Петер Хандке.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Как объяснил постоянный секретарь академии Матс Мальм, Токарчук получила приз за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования".

​Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

В прошлом году премию по литературе пришлось отменить в связи со скандалом в Шведской академии, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды.

Харассмент и слив конфиденциальной информации

Известного в Швеции культурного деятеля Жан-Клода Арно, супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон, обвинили в сексуальных домогательствах.

Нобелевская премия
© Sputnik / Григорий Сысоев
В кармане почти у каждого из нас: разработка, отмеченная Нобелевской премией

Кроме этого, во время расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.

Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Свой пост пришлось оставить и постоянному секретарю Саре Даниус.

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