Что превращает любую свалку в настоящий в реактор: предупреждение эксперта

Как оказывается, не так страшны пластиковые бутылки, алюминиевые банки и другие твердые бытовые отходы.

КИШИНЕВ,10 окт - Sputnik. Выброшенные остатки пищи превращают полигоны в опасные биологические реакторы, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

"До 30% еды, которую мы покупаем в магазине, пропадает. На самом деле, не так страшна пластиковая бутылка с алюминиевой банкой, как биология", - сказал эксперт на открытии комплекса сортировки отходов под Белгородом.

Именно она, как подчеркнул Губайдуллин, превращает полигон в биологический реактор, из которого идет фильтрат.

По его словам, уже из фильтрата в атмосферу попадает вредный для людей свалочный газ.

Как уточнил Губайдуллин, сократить объемы органики на полигоне позволяет технология компостирования, которая "до 30% по массе сокращает объемы на полигоне".

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