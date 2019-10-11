06:35 14 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Рабочий во время строительства, архивное фото

Подсчитана доля мигрантов в России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
164 0 0

Согласно докладу ООН и Всемирного банка, в России проживает примерно 12 миллионов мигрантов.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Доля мигрантов в общем числе жителей России составляет порядка 8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елену Егорову.

По данным Организации Объединенных Наций и Всемирного банка, на первом месте в мире по числу мигрантов находятся Соединенные Штаты Америки, где их проживает свыше 50 миллионов человек.

Вторую позицию занимает Саудовская Аравия с 37 миллионами мигрантов. Россия поделила третью строчку с Германией: в этих странах проживает примерно по 12 миллионов иностранцев.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Подсчитано: из каких стран в Молдову поступает большего всего денег

Ранее в ООН и ВБ представили доклад, в котором отметили замедление темпов роста экономики в Европе и Центральной Азии. В документе также указывалось на ухудшение демографической ситуации.

По данным экспертов, решить проблемы в регионе Европы и Центральной Азии может приезд мигрантов.

Ранее Егорова заявила, что в 2019-м Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Привет с заработков: сколько денег присылают домой молдавские мигранты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 5 - 11 октября
Кишинев, я люблю тебя: признания граждан ко Дню города
Кишинев, я люблю тебя: признания горожан ко Дню города
Кишиневу исполняется 583 года: программа праздничных мероприятий
Кишиневу исполняется 583 года: программа мероприятий

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться