Подсчитана доля мигрантов в России

Согласно докладу ООН и Всемирного банка, в России проживает примерно 12 миллионов мигрантов.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Доля мигрантов в общем числе жителей России составляет порядка 8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елену Егорову.

По данным Организации Объединенных Наций и Всемирного банка, на первом месте в мире по числу мигрантов находятся Соединенные Штаты Америки, где их проживает свыше 50 миллионов человек.

Вторую позицию занимает Саудовская Аравия с 37 миллионами мигрантов. Россия поделила третью строчку с Германией: в этих странах проживает примерно по 12 миллионов иностранцев.

Ранее в ООН и ВБ представили доклад, в котором отметили замедление темпов роста экономики в Европе и Центральной Азии. В документе также указывалось на ухудшение демографической ситуации.

По данным экспертов, решить проблемы в регионе Европы и Центральной Азии может приезд мигрантов.

Ранее Егорова заявила, что в 2019-м Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK