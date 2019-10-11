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Космонавт Алексей Леонов

Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Алексей Леонов был первым в истории человеком, который совершил выход в открытый космос. Похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Скончался Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Да, к сожалению, это действительно так", - сказал представитель ЦПК.

Жена космонавта не стала комментировать информацию, сказав, что "сейчас не время".

Похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Alexeï Leonov, le premier piéton de l'Espace
© RIA Novosti / Dmitri Korobeinikov
А.Леонов на пресс-конференции

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Космическая одиссея Леонова и Беляева
© Sputnik /
Космическая одиссея Леонова и Беляева

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник.

Леонов — дважды Герой Советского Союза, награжден многими орденами и медалями.

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