Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов был первым в истории человеком, который совершил выход в открытый космос. Похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Скончался Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Да, к сожалению, это действительно так", - сказал представитель ЦПК.

Жена космонавта не стала комментировать информацию, сказав, что "сейчас не время".

Похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

© RIA Novosti / Dmitri Korobeinikov А.Леонов на пресс-конференции

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник.

Леонов — дважды Герой Советского Союза, награжден многими орденами и медалями.

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