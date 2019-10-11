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Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая 2019

Свыше 300 тысяч медалей к 75-летию Победы отчеканили в России для стран СНГ

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Летом российский лидер постановил учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Московский монетный двор отчеканил более 300 тысяч медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для стран СНГ, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в ВОВ. Архивное фото.
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Летом Путин постановил учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Как помните, на предыдущем заседании в Душанбе была поддержана российская инициатива учредить по случаю 75-летия общую юбилейную медаль Содружества. Московский монетный двор наладил их изготовление, и в апреле первые образцы медалей были переданы российским министром иностранных дел коллегам по СНГ. Всего отчеканено более 300 тысяч памятных наград, которые будут направлены в государства Объединения", - рассказал Путин в ходе заседания глав стран СНГ в Ашхабаде. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

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Также он отметил, что важно утвердить текст обращения к народам стран Содружества и мировой общественности по случаю 75-летия Победы.

"Подчеркну, отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость наших стран, мы все должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, не допускать попыток пересмотра итогов войны, оправдания нацизма в любых его проявлениях и его приспешников", - заключил российский лидер.

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