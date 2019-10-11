Премьер Эфиопии принимает поздравления с присуждением Нобелевской премии мира

Генсек ООН приветствовали лауреата, подчеркнув, что его достижения могут служить примером для других.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Норвежский нобелевский комитет объявил в пятницу о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

​"Поздравляю премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением ему Нобелевской премии мира. Его мировоззрение помогло Эфиопии и Эритрее добиться исторического сближения, и его руководство стало прекрасным примером для других как в Африке, так и за ее пределами", - написал Гутерреш в Twitter.

Congratulations to Prime Minister @AbiyAhmedAli of Ethiopia for being awarded the Nobel Peace Prize.



His vision helped Ethiopia and Eritrea achieve a historic rapprochement & his leadership has set a wonderful example for others in & beyond Africa.https://t.co/0vEDfhhZP5 https://t.co/URrrE0Nfiv — António Guterres (@antonioguterres) 11 октября 2019 г.

​Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

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