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Здание ООН

Премьер Эфиопии принимает поздравления с присуждением Нобелевской премии мира

CC0 / Pixabay / jensjunge
Общество
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Генсек ООН приветствовали лауреата, подчеркнув, что его достижения могут служить примером для других.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Норвежский нобелевский комитет объявил в пятницу о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

​"Поздравляю премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением ему Нобелевской премии мира. Его мировоззрение помогло Эфиопии и Эритрее добиться исторического сближения, и его руководство стало прекрасным примером для других как в Африке, так и за ее пределами", - написал Гутерреш в Twitter.

​Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

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